«Made in Biella? Nostro fiore all'occhiello nel mondo»

BIELLA - «Dire che siamo del Biellese rappresenta sempre un valore aggiunto per i nostri prodotti».Parola di Cristina Masserano, della Masserano Cashmere. «Noi lavoriamo soprattutto con l'estero. E ovunque i nostri clienti riconoscono l'eccellenza del Made in Biella e del Made in Italy».

L'azienda

La famiglia Masserano, a vocazione tessile dal 1942 ed ora alla sua terza generazione, propone da oltre 20 anni con il marchio«Masserano Paolo Cashmere» una collezione di piccoli capolavori artigianali tessendo la fibra naturale piu’ preziosa: il cashmere. La collezione «Masserano Paolo Cashmere» offre una vasta gamma di accessori per la casa: morbidi plaid, quilt e coperte dal confort avvolgente, preziosi cuscini, eleganti vestaglie e pantofole per uomo e per donna. Completano la collezione raffinate ed esclusive sciarpe e stole dalle lavorazioni uniche e particolari. Ogni prodotto, frutto di ricerca e selezione di stile e di colore, prende forma grazie a nobili processi di filatura, tessitura e lavorazioni tricot rigorosamente Made in Italy. La collezione è infatti creata all’interno del distretto tessile di Biella nel cui cuore trova naturale sede l’azienda. «Masserano Paolo Cashmere» e il suo esclusivo servizio «su misura» sono presenti nelle migliori boutique, department store e studi di interiors del mondo.