«Rivoluzione in palestra, in forma in soli 20 minuti»

BIELLA - Un rivoluzionario sistema per mettersi in forma, in via Garibaldi. Si chiama "Trainer and Go" e ospita giovani e meno giovani che vogliono avere un fisico tonico e sportivo, ma hanno poco tempo a disposizione. A spiegare come è possibile, è Samuela Dal Fior: «Il nostro invito è rivolto a tutti, senza distinzione di età o di sesso. Faccio un vero e proprio appello a venire a trovarci, di provare. Per ora chi l'ha fatto s'è trovato bene ed ha continuato a frequentare la nostra attività, ideale anche per chi ha problemi di cervicale o alla schiena. La reazione fino ad ora è stata fantastica, anche se abbiamo aperto da poco. Il successo credo stia nel fatto che riusciamo a lavovare in modo specifico con le persone».

Il metodo

Uno dei principi fondamentali dell'allenamento, che usa alcune macchine di ultima generazione, è chiaramente legato agli specifici obiettivi individuali, che i preparatori del centro aiuteranno a raggiungere i diversi clienti

La spiegazione

«Abbiamo aperto su indicazione di amiche e di colleghe - aggiunge Dal For -. Persone che cercavano uno spazio di nicchia, dove essere seguite e aiutate. L'abbiamo fatto, riducendo i tempi di attesa che solitamente nelle palestra ci sono tra l'utilizzo di un attrezzo e l'altro. Con il nostro metodo si attivano più di 300 muscoli. E' ideale anche per chi vuole aumentare le proprie performace sportive. E poi tante persone vogliono essere pronte per l'estate... La prova costume incombe...».