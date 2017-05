E' in distribuzione il nuovo Drop: rugby, ma non solo

BIELLA - E' in distribuzione in questi giorni il nuovo numero della rivista "Drop", realizzata dai giornalisti del Diario del web in collaborazione con il Biella Rugby. Tanti i servizi, sportivi e non. Il free press lo si può trovare nei migliori bar, negozi e centri commerciali del territorio. Il giornale approfondisce sia argomenti legati al club gialloverde del presidente Vittorio Musso, sia argomenti legati alla Nazionale italiana. Ci sono inoltre una serie di contenuti legati al mondo dei motori, della salute e della cultura, non necessariamente legati a Bielle e al Biellese.

La rivista

All'interno della rivista (a distribuzione gratuita) gli appassionati troveranno tra gli altri servizi, un'intervista ad uno dei fondatori del club, Adriano Bertaglia. E ancora: un ampio servizio fotografico su un gruppo di ragazzi del settore giovanile, immortalati in Burcina dalla fotografa Valeria Cavallo. Inoltre un viaggio sul cammino della prima squadra che ha disputato il campionato di Serie B e di due eccellenze giovanili: l'Under 16 e l'Under 18.

Numero 5

Quello in distribuzione è il quarto numero della rivista, che ha cadenza bimestrale. Questo numero compre i mesi di maggio e giugno. Il prossimo, invece, l'intero periodo estivo.