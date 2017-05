Da Naj Oleari a V2: la moda di qualità è giovane e biellese

BIELLA – Giovani, imprenditori e biellesi. Un trinomio impossibile? Non la pensa così Francesco Vitale che in merito ha le idee chiare: il titolare del brand V2 ci ha raccontato come, tre anni fa, ha fatto nascere la sua azienda creando un marchio di abbigliamento che è ormai un must soprattutto tra i millenials.

Inseguire le proprie passioni

«Da quando ho finito l'università ho cercato di strutturare la mia passione per la moda. Non è un momento facile per il mondo, c'è crisi ma anche la crisi ha liberato delle fette di mercato e noi in questi spazi ci siamo inseriti creando, come i grandi marchi biellesi nel passato, un prodotto personalizzato utilizzando tessuti che offrono la possibilità al cliente di creare il proprio capo. Dalla prima idea della t-shirt col taschino sono arrivati poi la felpa, il maglioncino, la giacca, il pantalone e così via».

Made in Italy e grandi novità

Una produzione quella di V2 al 100% Made in Italy e la personalizzazione dei capi è completamente Made in Biella. L'utilizzo di tessuti particolari è l'elemento caratterizzante di tutte le collezioni del brand. Sulle collezioni impazzano le texture: dai pois, al camouflage, alle grafiche di stagione. Un grado di personalizzazione e cura del particolare non comune a tutti i brand di oggi. In casa V2 è arrivato inoltre il momento delle novità: per i primi tre anni di vita il marchio biellese di è concentrato sulla moda maschile ed oggi è pronto per un nuovo obiettivo. Da quest'anno V2 è licenziatario dello storico marchio Made in Biella, Naj Oleari. Verrà sviluppata la collezione donna ripartendo dalle celebri fantasie del marchio ed utilizandole con il leitmotiv di V2 e ricollegandosi al filone vintage sempre più di tendenza oggi.

L'evento

I biellesi della t-shirt col taschino stanno facendo strada insomma. In Italia sono 150 i punti vendita che distribuiscono le loro creazioni ed il brand inizia a pensare all'estero per l'anno prossimo. Il 28 maggio intanto i successi di V2 verranno condivisi con la sua città natale. Al Lanificio Pria dalle 18 verrà presentata la collezione invernale «The Forest» e la capsule collection donna in collaborazione con Naj Oleari. Per partecipare è sufficiente contattare l'azienda al numero 3939092856.