«Creo scarpe su misura di campioni»

BIELLA - Alessandro Blotto racconta il suo lavoro: «Un progetto nato sul territorio, per promuovere un prodotto artigianale abbinato ad un'eccellenza sportiva quale la squadra di pallacanestro. Ecco come nascono le mie scarpe per il tempo libero, in collaborazione con Pallacanestro Biella, di cui sono sempre stato tifoso. Anzi, sono proprio un fedelissimo, impegni di lavoro permettendo. Mi piaceva l'idea di dare un supporto alla società rossoblù. Realizzeremo tre modelli diversi, con colori differenti. Sarà quindi possibile farsi una scarpa su misura. Io sono specializzato nella calzatura da uomo, realizzate a mano. Il cliente potrà scegliere il modello, il colore e altre caratteristiche, fino alla possibilità di tipingerle a mano».

Il quadro

«Crisi economica? Sì, il momento non è facile - aggiunge -. La mia volontà però è quella di far capire al cliente che ha speso bene i propri soldi. Impiego almeno tre settimane per realizzare un paio di scarpe, in alcuni casi, un mese. Il Piazzo? E' un borgo molto particolare. Io volevo uno spazio che si abbinase al mio tipo di prodotto. Ecco perché siamo aperti su appuntamento».

La sede

Alessandro Blotto aveva il suo laboratorio in via Sella, oggi invece lavora e vende gli articoli al Piazzo. Riceve su appuntamento. Per informazioni, si può telefonare al seguente numero di telefono: 015-403460.