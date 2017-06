Vanessa Valli alla finale italiana di Miss Mondo

COSSATO - Vanessa Valli alle finali italiane di Miss Mondo. Vanessa non è nuova ad questo tipo di concorsi e di riconoscimenti. Lo scorso anno infatti è stata una dei volti di Miss Italia, nella categoria «curvy». La sua avventura si è conclusa alle semifinali, a Jesolo. Adesso la giovane studentessa universitaria cossatese si prepara per un'altra importante sfida: la finalissima dell'11 giugno, quando una delle 50 concorrenti in gara potrà indossare la fascia di Miss Mondo Italia. Nel prossimo autunno la vincitrice andrà in Cina, dove sfiderà le altre miss provenienti da ogni parte del pianete per aggiudicarsi il prestigioso titolo.

Nel video, un'intervista-approfondimento di Federica Pizzato