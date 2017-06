«Venite in centro città: c'è il Mercato delle Regioni»

BIELLA - Ci crede Angelo Sacco, presidente di Confesercenti. Nel centro e nel commercio e nelle potenzialità del centro. Ecco come spiega e presenta la seconda edizione del Mercato delle Regioni.

Parla il presidente

«Si tratta del secondo appuntamento - dice il commerciante, nonché ex sindaco di Tollegno -. Ma noi vorremmo che diventasse una vera e propria tradizione. I presupposti ci sono tutti. L'idea è di dare al centro cittadino un ulteriore momento di festa e di aggregazione, certo all'insegna del cibo. L'anno scorso il Mercato delle Regione andò bene, quest'anno ovviamente speriamo anche meglio, magari potendo confidare sul bel tempo che dovrebbe caratterizzare tutto il weekend. E così molti biellesi potranno bere e mangiare qualcosa di tipico delle nostre regioni, in relax».

Le date

Il Mercato delle Regioni apre ufficialmente oggi. Le bancarelle provenienti da diverse regioni italiane staranno tra via Italia e Piazza Duomo fino a domenica, compresa. Si tratta di un mercato di medie dimensioni, con una ventina di punti vendita provenienti da Sicilia, Puglia e altre aree. Le bancarelle apriranno al mattino e offriranno i loro prodotti eno-gastronomici fino a sera.

Confesercenti

L'associazione da sempre promuove iniziative legate alla valorizzazione del centro cittadino. Non a caso aveva collaborato con l'evento del Giro d'Italia, che tanto successo ha riscosso sia in termini di presenze lungo il tragitto per Oropa sia come ascolti televisivi.