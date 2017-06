Spettacolare visione a 360° del nostro monte Camino

BIELLA - Il monte Camino è una montagna delle Alpi biellesi alta 2.388 m. Come del resto tutta la conca di Oropa, le pendici meridionali del Camino sono state incluse nel 2005 nella riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa.

Note geografiche

La montagna appartiene al costolone che si stacca in corrispondenza della cima della Balma d'Oropa (2.379 m) dalla cresta spartiacque Cervo - Lys e che divide il solco principale della Valle Cervo dalla conca di Oropa. È separata dal vicino monte Tovo dalla Bocchetta della Finestra (2.043 m. Sul versante sud attorno a quota 2000 si trova un piccolissimo specchio d'acqua e, appena sotto la vetta, sorge il rifugio Capanna Renata che offre diversi posti letto. Sulla vetta vi è una cappella dedicata agli alpini, e lì vicino si trova una lastra di marmo con alla base di un traliccio di ferro. Sulla lastra di marmo si trovano i punti cardinali e le distanze delle montagne in km in linea d'aria. Dalla cima si gode un panorama sul Monte Rosa, il Cervino poi nella pianura fino all'Adamello oltre alla vista su Biella e sulle montagne dell'antistante Valle Cervo.

Escursionismo e skyrace

La via di accesso escursionistica più agevole è la mulattiera D21 che in circa un'ora e mezzo porta in vetta; anch'essa parte dalla stazione Oropa sport e risale il versante sud del Camino, incrociando alcune volte la pista da sci. Da vari anni si svolge a giugno la Biella-Monte Camino, una gara di skyrunning organizzata dal GSA Pollone su un percorso di 23 km e con 2.000 m di dislivello positivo. Quest'anno la data fissata è quella del 25 giugno e c'e' anche una novità, per chi non se la sente di affrontare tutto il percorso della gara, ma vorrebbe comunque approfittare dell'occasione per cimentarsi almeno su una parte del tracciato ci sara' una passeggiata da Oropa al Rifugio Savoia (4,5 km e 600 m D+) con partenza ore 10.00 Oropa piazzale funivia, affiancando gli atleti della competitiva.

Ringraziamo Emanuele Gilardino per le riprese