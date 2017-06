Tutte le emozioni della 6° edizione del Trail dell'Oasi Zegna

TRIVERO - Il Trail Oasi Zegna ha visto la partecipazione di 550 persone che hanno affrontato i sentieri dell’alta Valsessera. Erano tre i percorsi di gara da 16 km, 29km e 59 km che hanno dato la possibilità a tutti i concorrenti di ammirare i panorami mozzafiato sul Rosa e sull’Alta Valssera grazie anche al favore di una meteo impeccabile.

Classifica 59 km

La gara lunga, valida come prova del Circuito Nazionale Skyrunning Italy Series ha visto in testa dall’inizio alla fine il valdostano già vincitore del Tor des Giants, Franco Collè che ha chiuso in 6 ore 16 minuti e 22 secondi. Alle sue spalle dopo aver partecipato al campionato del mondo di settimana scorsa, si aggiudica la seconda piazza Luca Carrara con il tempo di 6h36’. Al terzo posto il vincitore dell’edizione 2016 Michael Dola con il tempo di 6h52’. grandissima corsa anche per i primi due biellesi al traguardo che si aggiudicano rispettivamente la 4a e la 5a posizione, Pelosi Andrea e Saitta Gianfranco.Tra le donne una grandissima Cristiana Follador già detentrice del titolo 2016 del Circuito Skyrunning Italy Serie ha condotto una gara di controllo portando a casa la vittoria in 8h10’, alle sue spalle in 8h43’ Crippa Veronica mentre al terzo posto e anche prima Biellese Valz Gen Agnese in 8h43’.

Classifica 29 km

Nel percorso corto di 29 km tripletta del Gsa Valsesia con il successo di Ivan Camurri in 2h45'28", davanti ai compagni di squadra Paolo Madrigano (2h54'25") e Simone Beltrametti (2h58'41"). In campo femminile Giovanna Maria Cerutti (Atl.Valsesia) vince in 3h26'20" precedendo Irene Gambacurta (Sentieri della Collina Asd) in 3h43'23" e Gabriella Boi (Biella Running) in 3h56'09». .

Classifica 16 km

Combattuta anche la sfida sulla 16 km dove il vincitore dello scorso anno Falla Emanuele ha dovuto cedere il trono a Balzaretti Silvio che ha chiuso la prova in 1h20’, a chiudere il podio Dakhil Mohamed El Amin. Tra le donne a Vincere è Zaccagni Ilaria in 1h38’ seguita da Bruna Valeria e Bozzalla Susy.