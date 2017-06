«Rifiuti abbandonati, manca senso civico e collaborazione della Seab»

BIELLA - Amaro sfogo di Paolo Robazza, consigliere comunale di minoranza e tra i volontari dell'ente manifestazioni di Riva, ecco cosa ha scritto sul suo profilo Facebook: «Oggi giornata di mercatino in Riva. Purtroppo il senso civico di alcuni residenti lascia a desiderare .. da circa 5 giorni stazionano questi sacchetti in via Belletti Bona. L'operatore Seab che ha fatto il giro della zona questa mattina non li ha voluti prendere perché non è autorizzato a prendere la plastica: gli avevo chiesto personalmente di caricarli sul camioncino. Certe volte il buon senso dovrebbe superare le regole. Oggi le centinaia di visitatori che arriveranno a Biella vedranno il centro storico così».