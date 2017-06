Italiani nuoto: i ragazzi della Delfino Biella continuano a migliorarsi

BIELLA - Si sono svolti nel magnifico contesto di San Marino sabato 17 e domenica 18 giugno i Campionati Italiani di nuoto dove abbiamo visto brillare la Delfino Biella. Erano presenti più di 400 atleti per 1800 presenze gara e i nostri atleti sponsorizzati dal Lanificio Cerruti non hanno deluso nessuno portando a casa una meritatissima medaglia d'argento.



I risultati

Ottime prestazioni per Luca Laveso che sale sul podio nei 400 pinne con il tempo di 3'54«82 e si porta a casa un meritato secondo posto. Si colloca fra i migliori 10 atleti nei 200 pinne con 1'49«46 e un 6° posto , nei 50 apnea con 20«41 e un 8° posto , nei 50 nuoto pinnato con 22«90 e ottiene un buon piazzamento anche nei 100 pinne con 51«13. Seguito a ruota e sempre fra i primi 10 Amedeo Actis che si migliora e sfiora il podio nei 400 pinne con 4'01«20 e un 6° posto , nei 200 pinne con 1'51«86 , nei 50 pinne con 22«96 , nei 50 apnea con 19«73 , nei 200 nuoto pinnato con 1'42«39 e un 6° posto , nei 400 nuoto pinnato con 3'39«15 ottiene un 5° posto . Continui miglioramenti anche per Marco Cecchin che rientra nei 10 campioni italiani nei 400 pinne con 4'25«53 , migliora i tempi nei 100 pinne con 56«50 e nei 200 pinne con 2'05«96. Ottima prima prova nei 50 nuoto pinnato ottiene 26«77 con la speranza di continui miglioramenti.



Il femminile

Vestita di rosa Francesca Gamberini non si smentisce e anche lei rientra fra i primi 10 campioni nei 400 pinne con 4'26«57 , nei 100 pinne con 56«73 e ottiene miglioramenti anche nei 200 pinne con 2'08«31. Enorme soddisfazione per l'allenatrice Monica Facelli che dopo un lungo e dettagliato allenamento ha preparato gli atleti portandoli a tali risultati. Anche durante il periodo estivo il duro allenamento continua presso il Centro Sportivo Alba Marina di Valdengo per prepararsi a dare nuovamente il meglio nel prossimo appuntamento.