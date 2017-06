Superstrada in tilt: motocarro perde il carico di vetro, che si frantuma in strada

BIELLA - Disagi per gli automobilisti che attraversavano la Superstrada, oggi, nel tratto che passa nel comune di Vigliano. Una motocarro infatti ha perso una grande quantità di vetri, che si sono infranti sull'asfalto creando comprensibili problemi a chi viaggiava.

Operazioni

I fatti sono avvenuti poco dopo le 16. Da qui i lavori di pulizia e di recupero del materiale (proveniente da finestre) da parte di una ditta specializzata, che ha bloccato lo scorrimenti dei mezzi per almeno un paio d'ore. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, polizia municipale e altre forze dell'ordine, per controllare il traffico e monitorare i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale durante l'intervento.