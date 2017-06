Gita alla Novareja: parlare di salute camminando

TRIVERO - L'associazione di volontariato Delfino propone per il pomeriggio di giovedì 6 luglio una passeggiata al santuario della Novareia. Si tratta di una proposta nuova aperta agli utenti e a chiunque voglia aggregarsi.



Programma

Ritrovo alle 14.30 davanti al centro incontro di via Marconi, al Dopolavoro Zegna, e da qui si parte verso Castagnea e il santuario della Novareia, dove si farà merenda. Con il gruppo ci sarà anche il dottor Tarcisio Fresia, occasione per fare quattro chiacchiere con lui soprattutto per capire quanto l'attività fisica sia importante per la nostra salute.



Una giornata per tutti

Coloro che hanno difficoltà a camminare possono comunque partecipare: i volontari organizzano un servizio di trasporto con il pulmino. Non c'è bisogno di prenotazione.