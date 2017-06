Libri scolastici usati: c'è il mercatino di Gioventù nazionale

BIELLA - Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, organizza il consueto mercatino del libro di testo usato per gli studenti delle scuole superiori, giunto alla sua ventiquattresima edizione

Parla il responsabile

«Si tratta del più importante servizio sociale reso alla città di Biella da una giovanile di partito – spiega il responsabile dell’iniziativa Giulio Gazzola - confermandoci i più attivi difensori del diritto allo studio e delle ragioni di tutti gli studenti. Il servizio è totalmente volontario e non a fini di lucro, e ciò ci permette di mantenere i prezzi più convenienti che si possano trovare in città per gli studenti e le loro famiglie: compriamo al 35% del prezzo di copertina e rivendiamo al 40% del prezzo di listino».

Giorni e orari

Il mercatino si terrà da martedì 4 luglio a giovedì 27 dello stesso mese, per poi riprendere dal martedì 22 e agosto e dunque terminare giovedì 7 settembre, nella sede di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale che si trova in via dei Seminari 2, dal martedì al giovedì, ore 15.30-17.30.