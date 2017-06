La piazzetta della Rosa tornerà a fiorire

ROSAZZA - La maggioranza comunale e il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro Delle Vedove hanno ottenuto il finanziamento regionale del 70% del costo dell'intervento di risistemazione della pavimentazione in ciottolato ed elementi decorativi presenti nella piazzetta davanti alla sede comunale, realizzata nel XIX secolo dal senatore del Regno Federico Rosazza.



Una cifra importante

Aver ricevuto il massimo del finanziamento ottenibile (28 mila euro dei 40 mila preventivati per gli interventi) rappresenta un bella cifra entrante per il bilancio assai ridotto del comune di Rosazza, esattamente il 24,24% del capitale delle entrate destinate al finanziamento dei lavori pubblici. La notizia del traguardo ottenuto arriva esattamente un anno dopo l'insediamento della nuova amministrazione, accusata di scarso riguardo proprio per la piazzetta della Rosa. Tutta la maggioranza comunale ringrazia l'ufficio tecnico, per aver seguito il progetto con la massima professionalità malgrado le ristrettezze.