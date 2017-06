Special Olimpycs 2017: la Torcia sta arrivando

PONDERANO - I giochi nazionali estivi Special Olympics, che si svolgeranno a inizio luglio a Biella, vedranno il passaggio della Torch Run anche a Ponderano. La torcia, che arriverà in Piemonte dopo un itinerario che vede come punto di partenza la città di La Spezia, toccherà il nostro territorio mercoledì 28 giugno con arrivo previsto intorno alle 18 nella Piazza del Municipio. Un passaggio che onora il paese e i suoi cittadini. Il percorso della fiaccola olimpica toccherà vari punti della provincia fino a entrare ufficialmente allo stadio "Lamarmora-Pozzo" di Biella.



L'arrivo in paese

Ad attendere la Torch Run a Ponderano ci sarà una delegazione dell'amministrazione comunale, alcuni membri della Pro Loco (che allestiranno un punto acqua), del centro estivo locale oltre che delle società sportive di basket e calcio del paese, che potranno rendere così omaggio a un simbolo della manifestazione che vedrà in gara ben 1.500 atleti italiani e 80 provenienti da paesi europei.



Ospite all'arrivo della torcia

Presente Michele Pera, atleta della Asad Biella che può vantare 2 argenti olimpici nelle specialità di Tennis e Snowboard oltre che ad aver vinto il campionato italiano di entrambe le discipline. La Torch Run è l'evento apripista dei XXXIII Giochi nazionali Estivi Special Olympics con l'obiettivo di incontrare quante più persone possibili per creare una festa itinerante lungo tutto il percorso della fiaccola.