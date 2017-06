Premiati i vincitori della 22° edizione del concorso "Murales"

VIGLIANO - Sono stati premiati nel pomeriggio di sabato 10 giugno, nell’ambito della Manifestazione «Oltre il giardino» della Pro Loco, i vincitori della 22° edizione del concorso «Murales» di Vigliano Biellese. Due gli istituti scolastici che hanno partecipato: Istituto comprensivo di Vigliano Biellese con le scuole medie di Vigliano e Ronco e il Liceo Artistico «Sella» di Biella con classi seconde.



I membri della giuria

La giuria che ha proceduto alla premiazione era composta da Silvio Gariazzo presidente della Pro Loco, Cristina Vazzoler sindaco di Vigliano Biellese, dagli esperti Nadia Toniol, Giacomo Fileppo, Bianca Battistello, Adele Pollicheni e dagli insegnanti referenti per i due istituti.



I temi e i lavori

Due i temi proposti agli studenti, «Animali e ambiente» per la scuola media e «L’isola felice» per il Liceo Artistico. «Siamo stati particolarmente lieti - commenta il sindaco Cristina Vazzoler - di vedere un numero così ampio di concorrenti, il che certamente si deve anche all’impegno degli insegnanti di educazione artistica che hanno seguito gli studenti. Questo concorso dà modo ai ragazzi di esprimere la loro creatività anche in un contesto differente dall’ambito strettamente scolastico. Rilevata la notevole qualità degli elaborati proposti e la varietà delle tecniche grafiche e pittoriche utilizzate dagli studenti, la giuria ha dapprima selezionato i bozzetti più meritevoli e successivamente attribuito tre premi a ciascuna classe partecipante. Auspico che questo concorso, che sarà riproposto dalla nostra Pro loco anche negli anni a venire, riscuota il successo che merita e confido in una sempre maggiore partecipazione.»



La premiazione

Sono risultati vincenti per la scuola di Vigliano Biellese: Giorgia Capraro, Giada Passarotto e Luca Vincenzetto. Per la scuola di Ronco: Amba Ibranovic, Francesco Euro, Rebecca Carbone. Altrettanti i bozzetti premiati a pari merito per il Liceo Artistico: Miriana Bottone, Margherita Trazzi, Carola Gatto. Infine, il premio poster, attribuito dai coniugi Galantin in memoria del figlio Marco, è andato al dipinto «Le ninfe» di Diana Mihoc della scuola media di Vigliano.

Allestimento dell'evento Oltre il Giardino (© Comune di Vigliano Biellese)