Biella, volontariato in pista agli Special Olympics

BIELLA - Dal 3 all'8 luglio si svolgeranno a Biella i Giochi Nazionali estivi Special Olympics del 2017. Sarà la terza tappa della XXXIII edizione dei giochi nazionali estivi dedicati ad atleti con disabilità intellettiva.



i NUMERI - Si attendono 1500 atleti, 250 dirigenti, 1000 volontari e 1200 familiari e migliaia di amici e sostenitori del movimento. Parteciperanno inoltre delegazioni di 7 paesi stranieri, quali Germania, Austria, Finlandia, Cipro, Canada, Portogallo e Repubblica di San Marino. Durante tutta la durata della manifestazione si svolgeranno numerosi eventi serali, aperti a tutta la cittadinanza e che riscontrano sempre un'amplissima partecipazione. La cerimonia di apertura si svolgerà martedì 4 luglio alle 20,30 allo Stadio "La Marmora-Pozzo" in Viale Macallè a Biella.



I VOLONTARI - La serata successiva, mercoledì 5 luglio si svolgerà "Volontariato in Pista", la manifestazione dedicata al volontariato, con la presenza degli stand delle associazioni del territorio. L'intrattenimento musicale della band Gipsy Club e lo spettacolo di danza curato da Piemonte Danza renderanno la serata veramente imperdibile. Le associazioni di volontariato delle province di Biella e Vercelli avranno a disposizione 20 stand, costituiti da gazebo, tavolo, sedie, grigliato. Per partecipare con la propria associazione è necessario inviare via mail un modulo compilato e firmato, il più presto possibile. Le richieste verranno esaminate in ordine di arrivo sino a esaurimento di posti disponibili.