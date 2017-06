Biella, apprensione per un 67enne scomparso da casa

BIELLA - Da ieri, martedì 27 giugno, non si hanno più notizie di un 67enne residente nel Biellese, allontanatosi dalla provincia per raggiungere un familiare in Puglia. L'uomo, affetto da una malattia degenerativa, è uscito di casa vestito con pantaloni grigi e un giubbotto di colore blu. È alto e magro. La persona con cui vive ha presentato denuncia di scomparsa al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, perchè la paura è che possa essersi perso, oltre che di rimanere vittima di qualche atto sconsiderato.

FURTO - E sempre i militari dell'Arma stanno cercando di rintracciare il 30enne che, a Torino, avrebbe derubato una 55enne di Biella. A detta della donna, i due si sarebbero incontrati per la compravendita di un orologio del valore di circa 2 mila euro. Quando lei glielo aveva mostrato, lui l'avrebbe preso e si sarebbe dato alla fuga.