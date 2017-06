Pallacanestro Biella, incognite mercato ma c'è il diritto ad andare alla Supercoppa

BIELLA - Il mercato della Pallacanestro Biella è in alto mare, ma la società rossoblù scopre di avere diritto alla partecipazione della Supercoppa, manifestazione che di fatto aprirà la prossima stagione. Una buona notizia, in attesa e nella speranza di riceverne altrettante da Marco Venuto e da Jazzmarr Ferguson: in odore di lasciare il club.

L'EVENTO - Si svolgerà nei giorni del 22 e 23 settembre la seconda edizione della Supercoppa LNP, l’evento di Lega Nazionale Pallacanestro che celebra l’inizio della nuova stagione agonistica, mettendo a confronto le migliori squadre di Serie A2 in campionato e Coppa Italia 2016/2017. Ancora da decidere la sede.

CHI PARTECIPA - Con Pallacanestro Biella (vincitrice stagione regolare Serie A2 Citroën) vi prenderanno parte: Alma Pallacanestro Trieste 2004 (finalista playoff, seconda classificata), De’ Longhi Treviso Basket (vincitrice stagione regolare Serie A2 Citroën EST), OraSì Basket Ravenna (miglior semifinalista playoff). L’OraSì Basket Ravenna acquisisce il diritto di partecipazione quale semifinalista con la miglior classifica in stagione regolare; in sostituzione di Virtus Bologna, vincitrice della Coppa Italia. La cui finalista, Pallacanestro Biella, è già qualificata alla Supercoppa quale vincitrice della stagione regolare. Attraverso un bando di gara sarà individuata la sede di gioco; successivamente saranno resi noti gli abbinamenti di semifinale.

PROGRAMMA - Il programma della Supercoppa LNP 2017. Venerdì 22 settembre: ore 18.30 prima semifinale, ore 21, seconda semifinale. Sabato 23 settembre, ore 18 finale 3°-4° posto, ore 20.30 finale 1°-2° posto. Gli orari possono essere soggetti a modifica per esigenze degli organizzatori e/o televisive).