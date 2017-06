"Tango, monsieur?": pentagono amoroso al teatro

VIGLIANO - Sabato 1° luglio alle 21, la compagnia "Teatro a Domicilio" del centro universitario teatrale di Upbeduca, porterà in scena al teatro Erios la divertente commedia "Tango, monsieur?" di Aldo Lo Castro. Ingresso unico 8 euro.



TRAMA - Immaginate quattro donne innamorate e diversissime tra loro, convocate, lo stesso giorno, la stessa ora, nello stesso luogo per scoprire d’essere accomunate da un beffardo destino: l’essere mogli o fidanzate del medesimo uomo. Ma Satanasso ,si sa, fa le pentole ma non i coperchi ,infatti se l’impenitente donnaiolo pensava di liberarsi in un sol colpo delle quattro malcapitate aveva fatto male i conti. Sotto gli occhi esterrefatti dell'attonito maggiordomo, gli eventi si evolvono in un comico crescendo fino all’inimmaginabile finale