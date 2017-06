Coro Monte Mucrone in trasferta dagli amici del Friuli

BIELLA - Nello scorso fine settimana, sabato 24 e domenica 25 giugno, il coro Monte Mucrone della ‘’Pietro Micca’’ ha effettuato un’interessante trasferta a Roveredo in Piano e a San Giovanni di Polcenigo in provincia di Pordenone, su invito del gruppo corale Gialuth. È stata l’occasione per accrescere un’amicizia nata, e mai abbandonata, nel giugno dello scorso anno quando il coro friulano venne a Biella.



INSIEME - La Rassegna in Friuli denominata ‘’Voci dal Mondo ‘’ giunta alla nona edizione ha visto alternarsi sul palco prima il coro Gialuth poi il coro Monte Mucrone. Repertori molto diversi tra le due formazioni: brani di musica leggera per i friulani, canti di tradizione popolare per i biellesi, apprezzati dal pubblico per la loro diversità. Come sempre accade, si è conclusa la serata con uno splendido rinfresco e in allegria. Inserita nel contesto della festività patronale di San Giovanni, la partecipazione alla messa domenicale nella parrocchia di San Giovanni di Polcenigo ha visto il coro Biellese affiancare la locale cantoria nella esecuzione dei brani religiosi. Dopo il pranzo e infine la partenza per Biella. Un altro tassello si è aggiunto al mosaico che il nostro coro iniziò a costruire quasi 50 anni fa ed ancora è in fase di ampliamento.



PROSSIME DATE - Prossimi impegni: 15 luglio a Mongrando; 16 e 17 settembre rispettivamente Roppolo e Bagneri; 21 ottobre Pont S. Martin; 22 ottobre Pratetto. Ancora da definire la data per il Concerto di Natale.