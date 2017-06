Biella, tre persone fermate per spaccio di stupefacenti

BIELLA - Tre biellesi sono stati fermati ieri, giovedì 29 giugno, nell'ambito di un'operazione tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti sul territorio, dagli agenti della Polizia di Stato. Per ora nulla trapela in merito al servizio, se non che nel pomeriggio si terrà, a Palazzo di giustizia, a Biella, la convalida degli arresti. Seguiranno aggiornamenti.