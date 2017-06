Sabato 8 luglio Open day La Biellese

BIELLA - La Biellese organizza per sabato 8 luglio presso il campo sintetico di San Biagio, un evento rivolto ai piccoli giocatori delle annate 2009/2010/2011/2012. Tante novità a partire dallo staff, istruttori qualificati che seguiranno i bambini passo dopo passo in questa nuova esperienza.

Importante anche il rapporto di collaborazione rinnovato con l'Academy Juventus, che anche in questa stagione seguirà la preparazione dei giovani calciatori. Infine, verrano regalati dei simpatici gadgets da tenere come ricordo di questa giornata in bianconero.

La locandina dell'evento (© La Biellese)

Scuola Calcio La Biellese

Responsabile Scuola Calcio: Enzo Francisetti, Francesco Trudettino

Responsabile Tecnico Scuola Calcio ( 2009-2010-2011-2012): Stefano Marrazzo

2011 2012: Anna Morino, Buonocore Luigi con la collaborazione di Barrasso Lidio e Di Maggio Francesco.

2010: Stefano Marrazzo

2009: Primi calci: Jorge Omar