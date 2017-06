3° Gran fondo Alpi Biellesi, ecco l'elenco delle strade chiuse

BIELLA - In vista dello svolgimento del «3° Gran Fondo Alpi Biellesi — sulle strade del giro» in programma per il 2 luglio 2017 che interesserà i Comuni di Biella, Ronco Biellese, Zumaglia, Pettinengo, Veglio, Vallemosso, Strona, Cossato, Lessona, Casapinta, Trivero, Pray, Crevacuore, Caprile, Ailoche, Coggiola, Postula, Mosso, Piatto, Val lanzengo, CaJ labiaria, Tavigliano, Sagliano Micca, Campigl ia Cervo, Andorno Micca, Tollegno e Pralungo, la Prefettura di Biella ha disposto con provvedimento in data 29 giugno 2017 la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso per una durata non inferiore ai 30 minuti.

La sospensione della circolazione avverrà con chiusura dinamica dal passaggio dell’autovettuira dell’organizzazione con il cartello «Inizio gara ciclistica» fino al passaggio dell’autovettura dell’organizzazione con il cartello «Fine gara ciclistica» nel tratto compreso tra la partenza (Biella), fino a Trivero per 30 minuti, nel tratto compreso tra Trivero e Biella, località Botalino per un’ora; nel tratto compreso tra Biella, località Bottalino, e Santuario d’Oropa per un’ora e trenta minuti.

La sospensione della circolazione avverrà con chiusura statica dalle ore 11:45 fino alle ore 13:45 del 2 luglio 2017, fino al passaggio dell’autovettura dell’organizzazione con il cartello «fine gara ciclistica» nel tratto su via Santuiirio d’Oropa e S.P. 144, compreso tra Biella, località Bottalino e Santuario d’Oropa.

Per esigenze di sicurezza della circolazione, al fine di evitare che flussi di traffico si inseriscono nel percorso di gara, dalle ore 11:45 alle ore 13:45 e, comunque, fino al passaggio dell’auto dell’organizzazione con il cartello «fine gara ciclistica», saranno chiusi al traffico, sebbene non direttamente interessati dalla manifestazione, anche i tratti della SP 144 non coincidenti con l’itinerario della gara ciclistica dall’incrocio Via Juvarra - Strada della Nera, fino al Santuario d’Oropa, la Strada Comunale Votta Cellone, Via Ottavio Rimetti, la Strada di Pralungo e la Strada di San Giovanni.

Sarà vietata la sosta dalle ore 11:30 fino alle ore 14:30 del giorno 2 luglio 2017 nel percorso di gara che si sviluppa su via Santuario d’Oropa e S.P. 144 compreso tra Biella, Località Bottalino e Santuario d’Oropa.

Sarà garantito ìl transito ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

Al fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e di evitare intralci alla circolazione, si raccomanda alla cittadinanza di attenersi scrupolosamente all’osservanza della disciplina di viabilità predisposta dalla Prefettura, dalla Provincia e dalle Amministrazioni Comunali competenti.