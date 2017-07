Biella, acquista on line un biglietto per il concerto di Vasco e non lo riceve

BIELLA - Si pregustava già la serata al parco Ferrari di Modena, il giovane biellese che, nei giorni scorsi, aveva acquistato on line un biglietto del valore di 180 euro, per assistere al concerto di Vasco Rossi. Peccato che qualcosa è andato storto e non certo per «colpa d'Alfredo». La responsabilità, infatti, è di un 29enne di Bari, G.S., ora denunciato dai Carabinieri per truffa, in quanto il biglietto non l'ha mai spedito, però si è intascato i soldi.