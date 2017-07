Biellese denuncia nota marca di elettrodomestici

BIELLA - Una donna residente a Biella si è presentata nella caserma dei Carabinieri di via Rosselli per denunciare una nota marca di elettrodomestici. Fatta richiesta di alcuni pezzi di ricambio, quando li aveva ricevuti, si era accorta che erano sbagliati. Chiesta la sostituzione all'azienda, si era sentita rispondere un secco no. Da qui la decisione di presentare denuncia querela per truffa contro il venditore, R.R., 47 anni, di Giuliano in Campania.