Biella: nella notte collassano tre condotte pubbliche dell'acqua

BIELLA - I vigili del fuoco sono rimasti impegnati questa notte, a cavallo tra domenica 2 e lunedì 3 luglio, per tre condotte pubbliche che hanno collassato e riversato litri d'acqua lungo le strade di Biella. Il primo intervento alle 23 in via per Tollegno, a seguire, intorno alle due, in via dal Pozzo e il terzo un'ora dopo in via Rosselli, ai confini con Ponderano. Le squadre hanno messo in sicurezza le zone, in attesa che questa mattina i tecnici scoprano le cause del triplice danno e provvedano alle riparazioni.