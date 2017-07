La statua di San Pietro torna a casa

BIELLA - Un' occasione speciale, in concomitanza con la giornata dedicata a San Pietro. Giovedì scorso la statua del Santo è stata restituita alla chiesa dell’ospedale degli Infermi di Biella, collocata nell’atrio di ingresso, di fronte all’area prelievi.



STORIA - Un tempo era situata nella chiesa dello scomparso convento degli Agostiniani Eremitani, detta appunto di San Pietro, il cui chiostro fu abbattuto il 15 Giugno del 1916 e di cui resta, inglobata nell’edificio ospedaliero dal 1871, parte della Chiesa stessa. Prima edificio religioso, poi mensa, archivio cartelle cliniche e deposito, la chiesa del convento di San Pietro ospitò la statua dai primi anni del ‘700, quando fu scolpita da uno dei fratelli Aureggio. Successivamente posizionata in una nicchia del corridoio vetrato a fianco della farmacia ospedaliera, fu poi allocata nella chiesa di San Francesco a fianco del vecchio ospedale fino al trasloco in quello nuovo.



LA COSTRUZIONE - L’autore, secondo il Lebole, è da identificarsi con Pietro Giuseppe Aureggio, che scolpì anche le porte della chiesa del convento poi recuperate e riadattate quali porte di ingresso dell’obitorio del vecchio ospedale. Pietro Giuseppe Aureggio (1667-1711) era figlio di Francesco, anch’esso scultore, che si trasferì nel Biellese giovanissimo provenendo dal paese di Bellano, sul lago di Como, col fratello Bortolomeo, che ebbe bottega a Borgosesia. Francesco Aureggio sposò Maria Benedetta, figlia dello scultore biellese Bartolomeo Termine aggiungendo quindi al suo cognome anche quello del suocero. Pietro Giuseppe Aureggio Termine era fratello di Carlo Francesco (1670-1759), scultore e plasticatore con il quale collaborò in molte opere. I tre Aureggio Termine furono tra i più attivi ed importanti scultori che a cavallo del ‘700 operarono nel Biellese, producendo una grande quantità di opere di diversa natura quali statue, altari, arredi di sacrestia, portali, e quant’altro per numerosi edifici religiosi biellesi tra cui alcuni gruppi statuari per le cappelle del Sacro Monte di Oropa.

Volto della statua di San Pietro (© Asl Biella)