Vigliano, denunciato falso operatore sanitario

VIGLIANO - Aveva lavorato in almeno due case di riposo, l'operatore sanitario di 41 anni, G.P., di Vigliano, denunciato dai Carabinieri per abuso della professione e falso commesso da privato in atto pubblico. L'uomo, infatti, l'abilitazione per assistere gli ammalati e i disabili non l'aveva mai conseguita. Pertanto, aveva prodotto certificati e documenti falsi, per riuscire a trovare un lavoro.