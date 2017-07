Biella fa «Shopping sotto le stelle»

BIELLA - Da qualche giorno sono cominciati i saldi estivi anche in città e per tutti i venerdì di luglio, l'Ascom di Biella ha organizzato «Shopping sotto le stelle», la kermesse destinata a coinvolgere sia i negozianti del centro città che gli amanti dello shopping. L’Associazione commercianti a partire dallo scorso venerdì sera, ha organizzato la kermesse destinata a promuovere le vendite, trasformando la maratona dello shopping in un evento mondano. Gli appuntamenti rimasti sono quattro: 7, 14, 21 e 28 luglio durante i quali, nel centro di Biella, si potranno vedere all’opera artisti di strada, ascoltare concerti e karaoke, oppure gustare birre artigianali nelle piazzette più caratteristiche. Inoltre, per iniziativa del Comune, la biblioteca Civica rimarrà aperta fino alle 23. I saldi primavera-estate 2017, proseguiranno fino alla settimana di Ferragosto. Quello delle vendite di fine stagione è un periodo molto atteso sia dai clienti sia dagli stessi commercianti, ansiosi di rifarsi dopo una primavera piuttosto deludente. Oltre allo Shopping sotto le stelle e alla Biblioteca sotto le stelle, aperta in orario continuato dalle ore 8.15 alle 23 per l'occasione si terrà anche l'evento Biella danza in Biblioteca, iniziativa in collaborazione con Biella Danza, Biblioteca Civica, alle 21. A cura Art'è Danza Opificiodellarte e Biblioteca Civica. Info: Ufficio Cultura Città di Biella, 015 2529345, www.comune.biella.it, cultura@comune.biella.it.