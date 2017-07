Biella, tabaccheria sanzionata per 20 mila euro

BIELLA - Il titolare di una tabaccheria biellese è stato sanzionato per 20 mila euro, a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato. Il titolare della privativa, secondo una nota stampa pervenuta dagli uffici di via Sant'Eusebio, avrebbe accettato e inserito in rete le scommesse dei clienti, senza aver mai ottenuto la relativa concessione. Tutto questo rientra in una serie di servizi sul territorio che la Polizia di Stato sta portando avanti insieme all'Ispettorato dell'Agenzia dogane e monopoli.