I pattinatori biellesi impegnati in due importanti tappe del trofeo CNO

BIELLA - Nei passati due fine settimana i pattinatori biellesi sono stati impegnati in due importanti tappe del trofeo CNO. Il 25 giugno è stata la volta del Trofeo Città di Cantù, 39° edizione e i pattinatori biellesi hanno raccolto importanti successi: Michele Rocchetti, G2, ha conquistato la 3° posizione nella 600 in linea e la 9° nella 200 sprint. Gli atleti della categoria E2 hanno gareggiato nella 200 sprint e 1200: Dora Ferretto ha conquistato la 2° posizione del podio nella sprint e 8° nell’altra gara, Susanna Rocchetti 7° e 6°.

Il week end successivo, domenica 2 luglio, si è svolta la tappa di CNO a Uboldo, Trofeo Claudio Galli, e gli atleti del San Mauro si sono distinti: Michele Rocchetti ha conquistato la 3° posizione nella 800 metri e la 5° nella 100 sprint, Susanna Rocchetti 2° nella 200 sprint e 3° nella 1200 metri ha ancora una volta conquistato la maglia da Leader di categoria (che aveva già conquistato a nella tappa di Merate), Dora Ferretto è arrivata 5° in entrambe le gare.

Bravi anche Guglielmo e Achille Sangiorgi, categoria Ragazzi che hanno affrontato la 300 sprint e la 2000 a punti. Achille sfortunata vittima di una caduta nella lunga che ne ha pregiudicato la gara.

Il prossimo appuntamento sarà quello del Campionato Italiano su Pista che si svolgerà a Alte Ceccato in provincia di Vicenza, in programma per la prossima settimana, dal 13 al 15 luglio che vedrà impegnati i fratelli Sangiorgi mentre Giovanissimi ed Esordienti, invece dovranno attendere la tappa di CNO di Piacenza programmata per domenica 23 luglio.