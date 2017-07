Per le ginnaste della Pietro Micca due podi nazionali a «Ginnastica in Festa»

BIELLA - Le ginnaste della Pietro Micca hanno preso parte a «Ginnastica in Festa», la finale nazionale del settore Silver, che si è svolta a Rimini. Una manifestazione qualitativamente e quantitativamente molto importante (circa 20.000 i partecipanti) a cui le giovani ginnaste sono arrivate molto preparate e determinate a conferma dell'ottimo lavoro impostato dallo staff tecnico guidato da Marta Nicolo e composto da Irina Liovina, Fatou Mbodj, Gaia Cincotta e Elisabetta Rosso.

DUE PODI NAZIONALI - Tante le soddisfazioni, quattro finali centrate e anche due podi nazionali. Prime a scendere in campo le ginnaste della squadra Allieve di Serie D di II Divisione composta da Francesca Bocchino, Costanza Perinotti, Emilia Rizzo e Martina Massolin.

Nella gara individuale impegnate su tre attrezzi le ginnaste riescono a strappare i passi per la finale tra le migliori 10 e Francesca Bocchino alle clavette conquista il 9 posto Martina Massolin un bronzo alle clavette e Costanza Perinotti argento al nastro. Nella IV divisione prima esperienza nazionale per le giovanissime Margherita Nelva, Claudia Stievano e Angelica Monguzzi e per Micol Vargiolu. Bravissime le ginnaste che tornano a casa soddisfatte della bella esperienza. Chiude le gare Carolina Rosso che con un'ottima prova conquista l'ottavo posto nella finale alla fune.