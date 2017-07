Concerto per sostenere la scuola di polo di Mongrando

MONGRANDO - Domenica 18 giugno il maestro Rossetti si è esibito a palazzo Gromo Losa per il concerto organizzato dalla fondazione Olly onlus, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e l'Accademia Perosi.

ESIBIZIONE - Il Concerto ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico entusiasta del recital pianistico del maestro Rossetti che ha eseguito un programma romantico incantando per l’abilità e per l’intensità dell’interpretazione.



DONAZIONI - La serata, destinata a raccogliere fondi per il progetto Lapis "Laboratori per il successo" realizzati dalla scuola di polo di Mongrando, grazie alla generosità dei presenti vedrà destinare ben 2 mila euro al progetto da parte della Fondazione Olly. Se ne aggiungeranno altri 2 mila che la ditta Pantex spa con sede in Mongrando ha deciso di devolvere al progetto aderendo così alla proposta «Adotta una scuola» della Fondazione Olly Onlus. Posso aderire all'iniziativa "Adotta una scuola" tutte le aziende del territorio biellese per dare slancio e fiducia alle nuove generazioni, investendo in innovazione e nel raccordo scuola-lavoro così importante per lo sviluppo del territorio.