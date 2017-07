L'itinerario musicale fa tappa all' ecomuseo la Trappa

SORDEVOLO - Quinto itinerario musicale questa domenica a Sordevolo, All'Ecomuseo della tradizione costruttiva, la Trappa. Alle 15 concerto alle 16 visita guidata «La tradizione di ieri e di oggi attraverso un mantice» Duo Dissonance Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin alla fisarmonica.



CONCERTO - Il programma intreccia ieri e oggi in una fitta trama: Piazzolla, rappresentante per eccellenza dello strumento a mantice, anticipa l’indissolubile unione dello strumento con il tango e le sue tradizioni. Ma l’arnese sonoro valica gli stereotipi che spesso lo definiscono, ed utilizzando l’arte secolare della trascrizione, può a pieno titolo esplorare periodi antecedenti alla sua nascita; e così si trova alle prese con alcune pagine di J.S. Bach, anch’egli «trascrittore» di Vivaldi. Si giunge così formare, con i compositori contemporanei, l’ideale percorso di collegamento tra ieri e oggi, attraverso le pieghe sfaccettate di un mantice ancora relativamente giovane.



LA TRAPPA - Costruita nella seconda metà del Settecento, la Trappa di Sordevolo deve il suo nome a una congregazione di monaci trappisti che la abitarono tra il 1796 e il 1802. Incompiuta e abbandonata per due secoli, la Trappa è un grande vuoto da riabitare, uno spazio d’incontro delle differenze e un luogo aperto dove partecipare alla costruzione di un bene comune. Abitare la Trappa è immergersi in un paesaggio e diventarne parte.



DUO DISSONANCE - Nasce dalla comune sensibilità nel voler «cavare» un’identità diversa dalla più nota fisarmonica. In quest’ottica la formazione propone riletture ed adattamenti di musica dedicata a generici strumenti da tasto o a tastiere ben specifiche (organo, clavicembalo) parallelamente ad un’opera di formazione e conoscenza verso i compositori, stimolandoli a produzioni originali per questa formazione. Composto da Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, entrambi diplomati con il massimo dei voti e la lode in fisarmonica classica presso il Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze, il duo è attivo dal 2005 ed ha suonato in prestigiose sedi e stagioni concertistiche italiane ed estere. Le loro produzioni discografiche sono state trasmesse a Rai Radio 3, Radio Belgrado.

L' ingresso è gratuito.