Biella, muore poliziotto a 48 anni

BIELLA - E' morto a 48 anni, per una forma di tumore. Polizia penitenziaria in lutto per la morte di Giuseppe Polimeno, assistente capo in servizio al carcere di Biella. Il decesso è avvenuto ieri, intorno alle 22. L'uomo aveva 25 anni di servizio. Lascia la moglie Morena e la figlia Serena, di 16 anni. Il rosario saarà celebrato oggi, alle 17, nella chiesa dell'hospice al Belletti Bona. Il funerale invece è programmato per domani, mercoledì 5 luglio, all 9,30, nella chiesa della Madonna Immacolata di via Billotti in regione Oremo, a Biella.