Viverone, arriva la festa delle birre artigianali

VIVERONE - Torna anche quest’anno la Festa delle Birre Artigianali con un programma sempre più ricco di eventi musicali e ottime birre da degustare. Dal 14 al 16 luglio appuntamento nella splendida cornice del lago di Viverone presso l'area allestita di Punta Becco. Ecco il programma completo: venerdì alle 19 apertura stand gastronomico e a seguire serata mjusicale con il gruppo for Sale Live Rock Pop Band. Sabato dalle 19 apertura stand gastronomico e concerto con The BI – Street Band, Bruce Springsteen Tribute. Domenica dalle 12 apertura stand gastronomico anche durante il pomeriggio, accompagnato dalla Donkey Street Band. A seguire concerto di Onda Brasil. Tutte le sere sarà possibile accompagnare le ottime birre artigianali con squisite grigliate di carne, fritto di mare, pani e patatine fritte. Per informazioni: cell. 347 1673421 - 327 1279675.