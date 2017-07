Cerca di rubare 50 chili di rame, arrestato

BIELLA - E' stato arrestato, con l'accusa di tentato furto aggravato. Si tratta di Lucian Pista Matei, 37 anni, cittadino di nazionalità rumena residente nel Torinese, ma di fatto domiciliato a Cossato.

I FATTI - All'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari. Gli uomini in divisa l'hanno praticamente colto sul fatto, mentre tentava di portare via una cinquantina di chili di rame delle rete elettrica all'interno di uno dei capannoni di un'ex tintoria di Sandigliano in via Gramsci 131. L'autorità giudiziaria ha poi concesso gli arresti domiciliari.