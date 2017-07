Azienda biellese cerca 3 figure professionali

Azienda biellese di medie dimensioni, dinamica ed innovativa, con progetti ambiziosi in termini di innovazione tecnologica, ricerca figura tecnica. Il neo inserito/a, con riporto diretto alla proprietà, ha la responsabilità di contribuire allo sviluppo gestionale dell'azienda.

Mansioni specifiche del ruolo:

- titolo di studio diploma/laurea con conoscenza di base nel settore elettromeccanico / settore commerciale;

- età massima 30/35 anni;

- capacità relazionali.

Coordina ed organizza assistenze locali e nazionali inerenti al settore aziendale.

Si relaziona con personale interno e clientela.

Organizza e predispone materiali, logistica, tempi operativi.

Si interfaccia con la parte amministrativa, il magazzino.

Ha spiccate capacità d'uso del computer in modo autonomo ed organizzativo con conoscenze del pacchetto Office.

Richiesta conoscenza o precedente esperienza sul coordinamento di magazzino.

Periodo di prova, con conseguenti accordi per una possibile assunzione a tempo indeterminato.

Disponibile ad orari diversificati per necessità organizzative in modo continuativo. Automunito.



Inviare CV a selezione.personale2020@gmail.com

Telefonare al 331.41.76.654

Azienda biellese di medie dimensioni, dinamica ed innovativa, con progetti ambiziosi in termini di innovazione tecnologica, ricerca figura tecnica.

Il neo inserito, con riporto diretto alla proprietà, ha la responsabilità di contribuire allo sviluppo tecnico dell'azienda.

Mansioni specifiche del ruolo:

- titolo di studio diploma/laurea con conoscenza di base nel settore automazione e programmazione plc /elettrico / elettronico;

- età massima 30 anni;

- capacità relazionali;

- conoscenza della lingua Inglese;

- richiesta conoscenza della programmazione dei plc sia in versioni base (Ladder) sia su piattaforme piu' evolute su costruttore "Omron" e Siemens;

- capacità di lettura degli schemi elettrici e stesura di schemi manualmente per nuove composizioni impiantistiche.

Massima disponibilità a trasferte ed operatività presso cantieri, sviluppo in ufficio tecnico, svolgimento di corsi formativi.

Ha spiccate capacità d'uso del computer in modo autonomo ed organizzativo con conoscenze informatiche base sui sistemi di rete.

Periodo di prova,con conseguenti accordi per una possibile assunzione a tempo indeterminato.

Disponibile ad orari diversificati per necessità organizzative in modo continuativo. Automunito.

Inviare CV a selezione.personale2020@gmail.com

Telefonare al 331.41.76.654

Azienda biellese di medie dimensioni, dinamica ed innovativa, con progetti ambiziosi in termini di innovazione tecnologica, ricerca figura di operario qualificato nel settore elettrotecnico/elettronico, per lo svolgimento di assistenza

su macchinari ed attrezzature inerenti ad altro settore, con le disponibilità sopra esposte.

Inviare CV a selezione.personale2020@gmail.com

Telefonare al 331.41.76.654