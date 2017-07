56enne Biellese indagata per borseggio

BIELLA - Una 56enne di Biella, nota da tempo alle Forze dell'Ordine, è stata identificata dai Carabinieri, e a breve verrà denunciata, in quanto responsabile di un borseggio. Entrata in un supermercato della provincia, aveva sottratto il portafogli a una cliente, per poi dileguarsi. Qualche ora dopo, aveva tentato di prelevare dei soldi in un ufficio postale, dove era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, in compagnia di una ragazza, rimasta sconosciuta.