Studente Biellese vince «Lo Studente Ricercatore 2017»

MILANO - Tommaso Quario, un meritevole studente di 17 anni del Liceo Scientifico Quintino Sella di Biella, ha vinto la 13a edizione del concorso nazionale «Lo Studente Ricercatore 2017» indetto dall'IFOM di Milano, istituto rinomato a livello internazionale nella ricerca sul cancro. Tommaso ha brillantemente superato un difficilissimo test d’ammissione insieme ad altri 9 giovani promettenti studenti che sono stati selezionati tra centinaia di candidati provenienti da tutta Italia.

«Lo Studente Ricercatore» è un progetto unico nel suo genere promosso da IFOM: consente ogni anno a una ristrettissima selezione di eccellenti liceali di vivere in prima persona la ricerca scientifica, lavorando intensamente per 15 giorni fianco a fianco con ricercatori provenienti da tutto il mondo. I ricercatori che lavorano in IFOM provengono infatti da circa 25 Paesi nel mondo.

Tommaso ha iniziato lunedì 26 giugno il suo stage di 15 giorni soggiornando nella guest house internazionale di IFOM.

In particolare Tommaso studierài meccanismi di riparazione del DNA nel cancro sotto la guida del ricercatore Francesco Rossi.

Si tratta di un'area molto promettente nell’ambito della ricerca sul cancro e per Tommaso è una bella scommessa passare dai banchi di scuola alla prova del bancone di laboratorio!

Una piccola grande sfida che costituisce forse il primo passo in un percorso di formazione e carriera scientifica che Tommaso e gli altri 9 studenti-ricercatori potrebbero intraprendere dopo la maturità che li aspetta tra un anno: dalle statistiche relative agli anni passati emerge infatti che ben il 90 % dei ragazzi che hanno partecipato in questi 13 anni a «Lo Studente Ricercatore» hanno scelto di imboccare un percorso universitario in ambito scientifico, dalla medicina alle scienze biologiche fino alle biotecnologie. Il 49% dei partecipanti ha ritenuto molto determinante proprio l’esperienza di «Studente Ricercatore» in IFOM nella scelta della facoltà universitaria. (per dettagli vedi: https://www.ifom.eu/it/scienza-societa/sperimenta-con-noi/summer-school.php)

In questa direzione giocano senz’altro un ruolo fondamentale anche le scuole del Territorio come il Quintino Sella, impegnati nell’offrire ai ragazzi formazione di qualità e, al tempo stesso, nell’aiutarli all’orientamento verso le scelte future. E ovviamente ai docenti di questi studenti, come la professoressa Marina Soppeno e il Dirigente scolastico Gianluca Spagnolo che hanno proposto la candidatura di Tommaso al concorso…e avevano visto bene!