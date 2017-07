Pallacanestro Biella conferma Luca Pollone

BIELLA - Angelico Pallacanestro Biella è lieta di comunicare il prolungamento del contratto con l'atleta Luca Pollone. Il Club rossoblù e la guardia classe 1997 continueranno insieme lo splendido cammino iniziato la scorsa stagione per altri due anni con opzione di rinnovo per una terza stagione.

Luca Pollone in questi giorni è impegnato con la Nazionale azzurra Under 20 nell'ultima fase di ritiro in preparazione al prossimo campionato Europeo: «Questa Italia è un bel gruppo, nel torneo che abbiamo disputato a Domegge, in Veneto, abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio ma con il lavoro quotidiano siamo migliorati. C'è ottimismo in vista dell'Europeo, spero di far parte dei dodici che giocheranno a Creta. Sono molto felice di continuare a vestire la maglia di Pallacanestro Biella, ormai la mia seconda pelle. Biella è molto attenta a noi giovani, l'ha dimostrato in passato e soprattutto nella scorsa stagione coinvolgendo me e altri ragazzi in prima squadra. C'è grande volontà di farci crescere. Sono contento perché Biella è la mia casa, con il Club, la Città, i tifosi mi trovo benissimo. Anche il prossimo anno cercherò di dare il massimo e aiutare i miei compagni in campo a raggiungere traguardi importanti».