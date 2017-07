L'arte circense trova casa a «Gli Orsi»

BIELLA – Al centro commerciale Gli Orsi arriva una serata interamente dedicata all’arte circense: venerdì 7 luglio il Magic Circus stupirà tutti gli ospiti della galleria commerciale con uno spettacolo suggestivo e coinvolgente!

A partire dalle ore 18.00, tutti i presenti avranno l’occasione di ammirare la performance di artisti talentuosi che si esibiranno in numeri circensi indimenticabili. Il pubblico del centro commerciale potrà assistere ad uno show ricco di esibizioni: tutti gli acrobati, giocolieri, trampolieri e clowns che parteciperanno allo spettacolo regaleranno tante emozioni e incanteranno grandi e piccini con le loro strabilianti acrobazie.

Il centro commerciale Gli Orsi invita tutti ad assistere alle incredibili performances di questi artisti e a non perdersi tutte le altre divertenti attività in programma per i mesi estivi!

Gli Orsi è aperto tutti i giorni secondo i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 21.00.