Estate sicura, infermieri in prima linea per la salute dei cittadini

BIELLA - Prosegue l’attività di prevenzione e educazione alla salute che gli infermieri del distretto portano avanti sul territorio. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 10 Luglio, dalle 15.30 alle 17.00, presso la Sala convegni edificio Aquila, Via Vercellone 1 a Cavaglià. Tale iniziativa rientra tra quelle previste dalle attività della Casa della Salute di Cavaglià, recentemente inaugurata.

I successivi appuntamenti sono fissati per martedì 11 Luglio, dalle 16 alle 17, presso la sala eventi «G. Pizzaguerra», in Villa Ranzoni a Cossato e martedì 8 Agosto, dalle ore 15 alle 17, presso la Sala eventi «Salone del centro incontro», piazza della Croce Rossa Italiana, sempre a Cossato.

SPAZIO ALLE DOMANDE - «Estate Sicura, come vincere il caldo»; è questo il tema scelto per l’incontro in programma che rientra tra le iniziative realizzate per supportare soprattutto i soggetti più fragili.

In questa occasione la popolazione potrà ricevere consigli e informazioni utili dagli infermieri del Distretto attraverso una presentazione teorica sull’argomento, per poi lasciare spazio alle domande dei cittadini.