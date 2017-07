Cossato, pugno di ferro contro parcheggiatori abusivi e questuanti

COSSATO - La polizia municipale accompagnata dal primo cittadino Claudio Corradino ha effettuato questa mattina una serie di controlli mirati ad evitare il proliferare in città di posteggiatori abusivi nell’area mercatale e di questuanti davanti ai supermercati.

IDENTIFICAZIONI - Nel corso delle operazioni è stato individuato ed identificato un uomo straniero residente a Novara mentre svolgeva attività di posteggiatore nel parcheggio del mercato. Gli agenti della polizia municipale ed il sindaco hanno provveduto all’allontanamento dell'uomo. Dopo pochi minuti gli agenti invece hanno provveduto all’identificazione di un questuante davanti ad un supermercato; in questo caso si trattava di un richiedente asilo ospitato in una struttura cossatese, anche in questo caso il soggetto è stato identificato ed allontanato.

IL SINDACO - «Questi – ha dichiarato il sindaco Claudio Corradino - sono i primi risultati dei controlli specifici che ho indetto e che si prolungheranno anche nelle prossime settimane. Non possiamo permettere che questi fenomeni di accattonaggio o di abusivismo vengano tollerati. Purtroppo la legge è molto blanda sull’argomento, mentre per i posteggiatori abusivi si può applicare il codice della strada, per i questuanti confido nel buonsenso dei miei concittadini. Si tratta di persone seguite, accudite e sfamate con i soldi dei contribuenti, non hanno bisogno di ulteriore denaro che non sappiamo se venga poi speso in modo lecito, chiedo pertanto ai cossatesi di foraggiare questi personaggi attraverso l’elemosina».

LEGA NORD - Il segretario di Lega Nord Michele Mosca ed il capogruppo al consiglio comunale di Biella Giacomo Moscarola dichiarano: «Bene ha fatto il sindaco Corradino ad intervenire, mentre assistiamo al totale immobilismo da parte dei suo collega di Biella Cavicchioli sull’argomento. Auspichiamo che la stessa decisione venga messa in campo anche per stroncare il problema al mercato del capoluogo, preda di molti posteggiatori abusivi. Chiediamo inoltre alla Prefettura di vigilare sulle cooperative al fine di evitare che chi percepisce già un sussidio da parte dello Stato, vada ancora a chiedere altri soldi per scopi oscuri».