Ormezzano, l'estate si festeggia in piazzetta

VALLE MOSSO - In programma sabato 8 luglio alle 21, nella piazzetta di borgata Ormezzano a Valle Mosso, la 21° edizione del tradizionale spettacolo artistico di inizio estate. La manifestazione è stata organizzata dall'amministrazione comunale di Valle Mosso e dal «Torino Club» che ha sede proprio nella frazione.

Quest’anno l’evento «Estate in piazzetta a Ormezzano» avrà come protagonista il gruppo «4ever Brass» un quartetto d’ottoni composto da Paolo Battuello alla tromba, Francesco Cilione alla tromba e flicorno, Florin Bodnarescul al corno e Diego Bruno al trombone. Il gruppo nasce da un progetto ispirato dal musicista Francesco Cilione di Vercelli, trombettista eclettico che, da anni, si cimenta tra generi diversi e tra corsi e laboratori di avvicinamento alla musica. Nella serata a Ormezzano 4ever Brass proporranno un concerto con un repertorio che spazierà dalla musica leggera al jazz, dai grandi classici alla musica da film. Un concerto d’ottoni (tromba, flicorno, corno e trombone) dalle sonorità e acustiche coinvolgenti e affascinanti, in grado di creare atmosfere emozionanti, rese ancora più suggestive dalla cornice della piazzetta della borgata di Valle Mosso.

L'EVENTO - La manifestazione di inizio estate ha tra i suoi scopi la valorizzazione di uno degli scorci più antichi del paese, la piazzetta di borgata Ormezzano, che con lo sfondo del caratteristico oratorio faranno da suggestiva cornice allo spettacolo musicale di sabato. Durante la serata verrà anche distribuita una pubblicazione, realizzata dall’amministrazione comunale di Valle Mosso, proprio sulle principali caratteristiche storiche e architettoniche della chiesetta privata di proprietà della famiglia Ormezzano.

STRADA CHIUSA - Come ogni anno per la realizzazione della manifestazione la piazza e la strada di accesso a Ormezzano saranno chiuse al traffico a partire dalle 20, anche per consentire l’arrivo del pubblico che solitamente approfitta dell’iniziativa per una passeggiata dal centro del paese o da Mosso per recarsi fino alla piazzetta.

BUFFET OFFERTO - L’ingresso alla serata è, come al solito, gratuito. Al termine dello spettacolo a tutti i partecipanti sarà offerto un ricco buffet nella sede del Torino Club, organizzato da "Torino Club" e dall’amministrazione comunale. La manifestazione si avvale anche della preziosa collaborazione della famiglia Ormezzano, attraverso la società Ilario Ormezzano – Sai di Gaglianico.