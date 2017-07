Pallacanestro Biella apre la campagna abbonamenti 2017-2018

BIELLA - Motion and emotion, movimento ed emozione nel motore di Pallacanestro Biella. Il Club rossoblù riprende il viaggio e si affaccia alla nuova stagione sportiva con il solito rinnovato entusiasmo. Il Biella Forum, la casa della #BiellaFamily, da ottobre tornerà a colorarsi a festa per quindici appuntamenti di basket, sfide e divertimento. Anche quest'anno vivere sugli spalti le conquiste dei ragazzi di coach Michele Carrea sarà tutta un'altra cosa. A testimoniarlo gli oltre 3.500 tifosi a partita che al palazzetto hanno sostenuto Biella nell'ultima stagione, vivendo sempre un'atmosfera magica ed elettrizzante. La quinta avventura consecutiva in A2, girone Ovest, sarà segnata da un importante rinnovamento del roster e un tramutato desiderio di stupire. Prezzi invariati in ogni settore e interessante novità per tutti i vecchi abbonati, che ora potranno attivare la procedura di rinnovo direttamente online.

Al via lunedì 10 luglio il periodo di prelazione riservato agli abbonati della stagione 2016-17 che desiderano confermare il proprio posto in tribuna. Per il rinnovo dell'abbonamento e l'acquisto delle tessere nei posti invenduti lo scorso anno (opzione che possono esercitare anche i non abbonati alla stagione 2016-17) è necessario recarsi alla biglietteria del Biella Forum (h 10.00-13.00 e 16.00-19.00, esclusi sabato e domenica) o presso il negozio Robe di Kappa di Via Italia 50 a Biella (h 10.00-12.30 e 16.00-19.30, esclusi domenica e lunedì). La prelazione si chiude venerdì 21 luglio. Terminata la prima fase della campagna abbonamenti, mercoledì 26 luglio apre la vendita libera (esclusivamente presso il negozio Robe di Kappa). Questo secondo periodo si conclude il venerdì precedente l'esordio casalingo dei lanieri in campionato.

Anche quest'anno, rispetto al valore del singolo biglietto, grazie all'abbonamento si risparmiano in media tre partite. Rimangono inalterati i vantaggi per le famiglie, con gli sconti applicati ai gruppi famigliari composti da almeno tre persone, così come restano invariati gli abbonamenti "ridotti" per i bambini dai cinque ai quindici anni.

Questi nel dettagli gli sconti per i nuclei famigliari:

- Famiglia di 3 persone: sconto 15%

- Famiglia di 4 persone: sconto 20%

- Famiglia di 5 o più persone: sconto 25%

Gli sconti valgono per tutti i settori, dietro obbligata presentazione delle carte d'identità.

Quest'anno è possibile rinnovare il proprio abbonamento anche online sul sito vivaticket.it. Prima di attivare il rinnovo è necessario richiedere presso gli uffici di Pallacanestro Biella (telefono: 015 8853500 / e-mail giulia.marino@pallacanestrobiella.it) il codice di prelazione valido per completare la procedura.

ABBONAMENTI

(valevoli per le 15 partite casalinghe di regular season)

ANELLI NON NUMERATI - verde, blu, rosso: intero 140 euro - ridotto* 70 euro

TRIBUNA BLU - –I anello: intero 240 euro – ridotto* 120 euro

TRIBUNA ROSSA –- I anello: intero 280 euro – ridotto* 170 euro

PARTERRE BLU: intero 500 euro – ridotto* 250 euro

PARTERRE ROSSO - laterale: 1000 euro**

PARTERRE ROSSO - centrale: 1200 euro**

* Per i nati dal 2002 al 2012.

** Gli Abbonamenti di Parterre Rosso sono acquistabili esclusivamente presso la biglietteria del Biella Forum durante il periodo di prelazione; successivamente contattando l'ufficio di Pallacanestro Biella al numero 015 8853500.