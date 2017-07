Erreà Sport e Pallacanestro Biella insieme per i prossimi tre anni

BIELLA - Pallacanestro Biella ed Erreà hanno il piacere di comunicare il rinnovo dell'accordo di sponsorizzazione tecnica che vedrà le due realtà sportive, unite dal 2013, insieme per le prossime tre stagioni.

Erreà Sport S.p.a è dal 1988 un'azienda italiana specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico-sportivo, marchio leader riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Nel mondo della Pallacanestro Italiana, Erreà rappresenta oggi un punto di riferimento per moltissimi club, a partire dalla Reyer Venezia, squadra campione d'Italia.

Erreà continuerà a ricoprire il ruolo di Sponsor tecnico di Pallacanestro Biella per quanto riguarda la prima squadra, il Settore Giovanile e il Minibasket rossoblù. L'Azienda con sede a San Polo di Torrile sarà inoltre presente sul circuito di led e maxischermi interni al Biella Forum e su tutta la comunicazione integrata messa a disposizione dal Club rossoblù.

Angelico: «Orgogliosi di proseguire questa partnership»

Massimo Angelico, Presidente di Pallacanestro Biella, commenta: «Siamo orgogliosi di proseguire questa partnership commerciale con Erreà, marchio storico dell'abbigliamento sportivo, riconosciuto leader di mercato nello sportswear. Ci siamo conosciuti nel 2013 e abbiamo scelto di comune accordo un lungo percorso di collaborazione che ci ha visto lavorare con reciproca soddisfazione su diversi progetti. In questi anni ne abbiamo apprezzato la qualità, l'affidabilità e la professionalità. Pertanto abbiamo scelto di proseguire insieme per altri tre anni, certi di aver scelto il partner migliore».

Sbrolla: «Il prossimo sarà un anno molto importante»

«Il rapporto con Pallacanestro Biella, grazie anche all’ottimo lavoro del nostro distributore Fuorigioco - dichiara Claudio Sbrolla, responsabile della Divisione Basket di Erreà Sport - proseguirà per i prossimi tre anni e questo ci fa ovviamente piacere perché vuol dire che quanto fatto negli anni passati insieme è stato apprezzato dalla società. L’anno prossimo per Pallacanestro Biella sarà un anno molto importante e per questo siamo ancora più contenti di poter essere al loro fianco e rappresentare tutta la passione che la società e i tifosi hanno dimostrato di avere».