Droga, denunciati due pregiudicati cinquantenni

BIELLA - Nei giorni scorsi gli investigatori della squadra mobile della Questura di Biella, riuscivano ad individuare e bloccare due vecchie conoscenze, C. M. di anni 51 e G.U. di anni 54, entrambi residenti a Biella, che si erano recati ad acquistare quantitativi di droga per rifornire il mercato locale.

I FATTI - L’auto su cui viaggiano i due veniva sottoposta a controllo nel comune di Ponderano. Uno dei due uomini veniva trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacente del genere hashish, di circa 100 grammi. I due soggetti venivano quindi indagati in stato di libertą per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.